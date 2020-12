KNGU stopt samenwerking met turncoaches Frank Louter en Patrick Kiens

„Het besluit staat los van het lopende onderzoek en is in overleg met het bestuur genomen”, lichtte Meijer toe. Hij verwees daarmee naar het onderzoek dat afgelopen zomer werd gestart na tal van bekentenissen over misstanden in de turnsport. Volgens de technisch directeur ontbrak het aan onderlinge communicatie met beide coaches, die ook te weinig respect toonden. „Er is geen basis voor een langere samenwerking.” Louter leidt talenten op in Almelo. Kiens is onder meer de coach van topturnster Eythora Thorsdottir in Hoofddorp.

Kort nadat het onderzoek, een reactie op de documentaire Athlete A op Netflix, was gestart volgden in Nederland tal van verklaringen over wangedrag van coaches. De betrokken coaches werd opgeroepen hun werkzaamheden tijdelijk neer te leggen. Kiens gaf daar als enige geen gehoor aan.