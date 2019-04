Vitesse-trainer Slutsky geschorst na tirade

,,Er is de afgelopen dagen genoeg gezegd over de situatie”, aldus Slutsky op de website van Vitesse. „Het belangrijkste vind ik dat het team zo goed mogelijk wordt klaargestoomd voor de slotfase van de competitie. Daar gaan wij ons nu op richten.”

Slutsky was afgelopen weekeinde na het gelijkspel met PSV (3-3) woest op scheidsrechter Serdar Gözübüyük. „Hij is slecht, arrogant en egoïstisch. Het lijkt wel of de show om hem draait. Hij is de slechtste scheidsrechter van de wereld. Misschien houdt hij niet van dikke mensen, dat zou kunnen. Misschien dat dat het is. Ik weet het niet.”

Gözübüyük reageerde verbijsterd. „Dit gaat me veel te ver”, reageerde Gözübüyük bij Peptalk. „Ik vind dat je respect voor elkaar moet hebben. Dat zijn normen en waarden. Als je het analyseert vraag je je af: ’wat zegt hij allemaal toch?’ Ik ga na afloop op het veld niet uitgebreid uitleg geven, maar hij was welkom in mijn kleedkamer geweest. Voor de rest is dit aan de aanklager.”

Assistent-trainer Oleg Yarovinskiy neemt tegen FC Utrecht de rol van hoofdtrainer op zich.

