Sluiter houdt het niet droog: ’Ik geef om Elina’

In gesprek met Eurosport vertelde de voormalig Nederlands toptennisser trots te zijn op wat Svitolina momenteel op Roland Garros laat zien. „Eind januari was onze eerste trainingsweek samen. Ze had tijd nodig, wat moeilijk voor haar was”, aldus Sluiter, die met Svitolina aan de slag ging nadat ze aan het terugkomen was van een zwangerschapsperiode.

Fysiek én mentaal goed

„Haar doel was goed te zijn in Rome. Daar had ze het toernooi al twee keer eerder gewonnen en wilde ze zich laten zien. Maar om daar goed te kunnen zijn, had ze tijd nodig. Ik zei haar rustig aan te doen, maar ze wist wat ze wilde. Ze wilde laten zien wie ze is, en het belangrijkste was om fysiek én mentaal goed op de baan te staan”, aldus Sluiter, die zijn pupil na haar optreden in Rome (waar ze werd uitgeschakeld door landgenote Lesia Tsurenko) wel het WTA-toernooi van Straatsburg zag winnen.

„In de periode die we samen hadden, hebben we veel tijd doorgebracht”, vervolgt Sluiter. „Ik geef om Elina en heb ontzettend veel respect voor haar...”, zei de coach, die het daarna even te kwaad kreeg.

Ook Svitolina, die in de vorige ronde de Australische Storm Hunter elimineerde, is op haar beurt blij met haar coach. „We hebben de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt. We zitten op één lijn en ik geloof in onze samenwerking. Tot de dag van vandaag begrijpen Raemon en ik elkaar goed. We hebben een goede band.”