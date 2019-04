Terugblik GP China 2018: Verstappen laat zege glippen

Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen begonnen de race vanaf de voorste startrij. Max Verstappen kwalificieerde zich als vijfde, één plekje voor zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo. Al in de eerste ronde klom de Nederlander op naar de plaats drie. „See you f*cking later, son”, stelde Verstappen via de boordradio na zijn inhaalactie buitenom bij Raikkonen. Ook Hamilton had hij toen al te pakken genomen.

Verstappens huidige teamgenoot Pierre Gasly zette de race in de 30e van de in totaal 56 ronden op zijn kop. De Fransman ondernam in de scherpe hairpin een kansloze actie om zijn Toro Rosso-collega Brendon Hartley in te halen. De twee raakten elkaar en vanwege de brokstukken op de baan besloot de wedstrijdleiding de virtuele safety car de baan op te sturen.

Een overzicht van het circuit van Shanghai. Ⓒ F1

De leiding van Red Bull Racing was bij de pinken en riep direct Verstappen en Ricciardo binnen voor nieuwe banden. Doordat hun rivalen van Mercedes en Ferrari niet op volle snelheid konden doorrijden, was het tijdsverlies gering en op het verse rubber bleken de twee Red Bull-rijders een klap sneller dan de concurrentie.

Vanaf plek vier ging Verstappen op jacht naar de koppositie. De destijds 20-jarige Limburger zag zijn kansen op een zege na een actie buitenom bij Hamilton echter in rook opgaan. Hij belandde in het gras en zag Ricciardo voorbijsteken. De Australiër passeerde vervolgens ook Vettel en Bottas en won.

Verstappende kwam uiteindelijk als vierde over de streep. Vanwege een clash met Vettel, waarvoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg, werd hij als vijfde opgenomen in de eindklassering.

Daniel Ricciardo viert zijn overwinning. Ⓒ Red Bull