Brentford maakt komst Christian Eriksen officieel

Eriksen werd tijdens het afgelopen EK getroffen door een hartstilstand, maar is inmiddels weer topfit. Inter moest hem echter laten gaan, omdat in de Serie A geen spelers met een icd-kastje mogen spelen. De voorbije week hield hij zijn conditie op peil bij Jong Ajax, maar een rentree bij de club waarvoor hij zijn debuut als prof maakte was nooit echt aan de orde. Eriksen mikte op een rentree in de Premier League.

Brentford - nummer 14 in de Premier League - heeft een Deense coach (Thomas Frank) en telt maar liefst acht Denen al in de selectie. Daarmee komt Eriksen in vertrouwde omgeving en kan hij ook terug naar de stad waar hij eerder woonachtig was.