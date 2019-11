’Willem II-speler leende bankrekening aan bende oplichters’

Dat meldt het Belgische persbureau Belga. De 21-jarige speler zou zijn bankrekening ter beschikking hebben gesteld aan een bende oplichters, die een bejaarde man uit Affligem begin 2018 een bedrag van 5000 euro afhandig wilde maken. Door toedoen van zijn bank ging de illegale transactie net niet door.

Omdat K. een blanco strafblad heeft, is het parket bereid akkoord te gaan met een voorwaardelijke straf. Zelf vroeg de voetballer, bij monde van zijn advocaat, om vrijspraak.

„Hij verdient goed zijn brood als voetballer. Hij weet van deze hele zaak ook helemaal niets af”, betoogde zijn advocaat. Het vonnis valt op 27 november.

K. is aan zijn eerste seizoen bezig bij Willem II. De aanvaller fungeerde in september drie keer als invaller. Daarna kwam hij in de eredivisie niet meer in actie. Hij speelde de voorgaande twee seizoenen voor FC Eindhoven.