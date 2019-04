Pochettino boos na besluit Kuipers en Makkelie

Sergio Aguëro wist het buitenkansje niet te verzilveren, maar dat weerhield de Argentijnse oefenmeester er niet van om zich na de wedstrijd op te winden over het geven van de pingel. „Je accepteert een fout besluit als het van een scheidsrechter komt, maar bij deze beslissing (via de VAR red.) is dat veel moeilijker.”

Pochettino vond de strafschop namelijk niet terecht. Spurs-back Danny Rose deed in zijn ogen namelijk alles om zijn arm bij de bal uit de buurt te houden. „Er valt nog veel te verbeteren. Er moet hard worden gewerkt om scheidsrechters te helpen betere besluiten te nemen. Er moet een duidelijk protocol komen”, aldus de manager in gesprek met beIN Sports.

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tottenham Hotspur won het eerste duel in de kwartfinale van de Champions League met 1-0. In de 78e minuut maakte de Zuid-Koreaan Son Heung-min het winnende doelpunt. Volgende week woensdag wacht in Manchester de return.

De vraag is of Harry Kane bij dat duel aanwezig kan zijn. De trefzekere aanvalsleider van de Spurs moest in de 58e minuut naar de kant, mogelijk met een flinke enkelblessure.

Björn Kuipers bekijkt de beelden. Ⓒ Hollandse Hoogte