Van Barneveld krijgt één uitnodiging voor World Series

Tijdens de World Series trekken de beste darters ter wereld tegenwoordig ook naar andere continenten. Zo wordt bijvoorbeeld Las Vegas aangedaan, maar staan er ook twee events in Australië op de rol en speelt de wereldtop in Nieuw-Zeeland. Waar Van Barneveld in het verleden ook een zekerheidje was om naar die locaties af te reizen, is dat mede vanwege zijn 31e plaats op de wereldranglijst dit jaar alles behalve een gegeven. Zo staat zijn naam dus niet op de lijst voor Las Vegas.

Overigens kan Van Barneveld voor Australië en Nieuw-Zeeland in een later stadium alsnog worden uitgenodigd. Overigens zijn Michael van Gerwen. Rob Cross, Gary Anderson, Peter Wright, Daryl Gurney, Simon Whitlock, Kyle Anderson en Corey Cadby wel al verzekerd van deelname.

Eerder mocht Barney rekenen op een wildcard voor de Premier League Darts. Na enige aarzeling accepteerde hij die invitatie, maar op sportief vlak pakte dat uiteindelijk niet goed uit. De voormalig postbode wist in negen optredens slechts één keer te winnen en werd in zijn eigen Rotterdam Ahoy twee keer met 1-7 afgedroogd door Michael van Gerwen en Daryl Gurney. Daarop volgde een roemloze degradatie, iets wat hem in de voorgaande dertien deelnames aan de prestigieuze competitie nog nooit was overkomen.

Van Barneveld is bezig aan zijn afscheidstoernee en hoopt aan het einde van dit jaar op het WK nog één keer te schitteren. De 51-jarige Hagenaar moet dan wel zijn plek bij de beste 32 darters van de wereld zien te behouden. Dat moet hij via de kleinere vloertoernooien gaan bewerkstelligen.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Van Gerwen is door de PDC voor alle World Series-events uitgenodigd. Daardoor is de drievoudig wereldkampioen achtereenvolgens te zien bij de US Darts Masters (Las Vegas), German Darts Masters (Keulen), Brisbane Darts Masters, Melbourne Darts Masters en NZ Darts Masters (Hamilton).

De finale van de World Series wordt van 1 tot en met 3 november in Amsterdam afgewerkt.

