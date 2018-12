Janssen terug in de basis bij Spurs

Vincent Janssen van Tottenham Hotspur in actie tegen Manchester City. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vincent Janssen staat zaterdag weer in de basis bij Tottenham Hotspur. De Nederlandse international, die bij het laatste competitieduel met Manchester City (2-0 zege) nog gepasseerd was en slechts als invaller in actie kwam, staat in de aanval tijdens de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion.