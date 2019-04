Wiegman presenteert WK-selectie Oranje Leeuwinnen

De trainster heeft in haar groep een plaats ingeruimd voor verdediger Stefanie van der Gragt (Barcelona) en middenvelder Victoria Pelova (ADO Den Haag).

Wiegman heeft bewust vroeg de knoop doorgehakt. Ze wil de emoties rond het selectiemoment zo ver mogelijk bij het toernooi weghouden. Bang dat ze te vroeg handelt, is ze niet. „Iedereen heeft ups en downs, maar ik verwacht niet dat je in drie weken volledig je vorm kan kwijtraken”, aldus de Haagse trainster, die over drie weken alweer bij elkaar komt met haar team en aan de voorbereiding op het WK begint.

De complete, 23-koppige spelersgroep bestaat uit:

Doel: Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Lize Kop (Ajax) en Sari van Veenendaal (Arsenal).

Verdediging: Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (SC Freiburg) en Liza van der Most (Ajax).

Middenveld: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (1. FFC. Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München) en Sherida Spitse (Vålerenga).

Aanval: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon).

Standby-lijst

Op de standby-lijst staan de volgende zeven speelsters: Cheyenne van den Goorbergh (FC Twente), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Aniek Nouwen (PSV), Katja Snoeijs (PSV), Ashleigh Weerden (FC Twente), Jennifer Vreugdenhil (Valencia) en Siri Worm (Everton).

Op vrijdag 24 mei moet de officiële lijst van 23 speelsters, inclusief rugnummers, worden ingeleverd bij de FIFA. Wiegman kan, in geval van (ernstige) blessures, nog tot 24 uur voor het eerste WK-groepstreffen met Nieuw-Zeeland wijzigingen doorvoeren in de selectie.

Oefenduels

De Oranje Leeuwinnen oefenen op weg naar de Coupe du monde in Frankrijk nog één keer. Op 1 juni wordt de ploeg in Eindhoven uitgezwaaid met een vriendschappelijk duel met Australië. Op 11 juni opent de ploeg het WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Later volgen duels met Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni).

De Nederlandse vrouwen sloten dinsdag ’de voorbereiding op de voorbereiding’ af met een klinkende 7-0 overwinning op mede-WK-ganger Chili, de nummer 39 van de wereld.

De zege in het AZ-stadion was na de teleurstellend verlopen Algarve Cup een fijne opsteker voor Wiegman. Tijdens het oefentoernooi in Zuid-Portugal kwam Europees kampioen Oranje matig voor de dag. Het eindigde als elfde en voorlaatste. „Maar vandaag stond er een ander team dan toen”, concludeerde Wiegman na de zege in Alkmaar. „Met meer energie. We tapten uit een ander vaatje, daar ben ik blij mee.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de oefenwedstrijd Nederland-Chili: