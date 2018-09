Herlings wint, maar Cairoli wereldkampioen

Cairoli greep de titel in stijl, want hoewel hij maar een puntjes nodig had, reed hij agressief door als eerste de eerste bocht (holeshot) in te stormen en lange tijd aan de leiding te liggen. Uiteindelijk moest hij het hoofd buigen voor teamgenoot Jeffrey Herlings die op de droge zandpiste een masterclass weggaf door spectaculair over de schansen te springen en als een ontketende door de uitgesleten sporen te stormen. Het feestje rond Cairoli kreeg niet alleen door Herlings een Nederlands tintje. Aan het feestgedruis deed ook Cairoli’s Nederlandse vriendin Jill Cox mee.

Met de 1-2 voor zorgden beiden ervoor dat het KTM-feest extra glans kreeg. In dat geweld kon de andere Nederlandse deelnemer aan de koningsklasse MXGP niet meekomen. Glenn Coldenhoff werd als zesde afgevlagd.