Uitgebreide statistieken Ajax - Juventus: 1-1

Bekijk de uitgebreide statistieken van Ajax - Juventus.

Ajax zorgde in de vorige ronde voor een geweldige stunt. In een groots tweeluik werd titelverdediger Real Madrid uitgeschakeld. Het vertoonde spel van de Amsterdammers, vooral in Bernabeu waar met 1-4 werd gewonnen, zorgde voor veel lof in het buitenland.

Juventus staat op het punt om de achtste opeenvolgende Italiaanse titel te veroveren, maar heeft eigenlijk alle zinnen gezet op de Champions League-eindzege. De laatste keer dat deze felbegeerde trofee werd bemachtigd, was in 1996. Dat gebeurde uitgerekend in een finale tegen Ajax. De Oude Dame won destijds na strafschoppen.

Bij de Italianen is Cristiano Ronaldo de grote man. Hij werd voor 100 miljoen euro binnengehaald. De Portugees won met Real Madrid de vorige drie edities van de Champions League. Joël Veltman krijgt de taak om Ronaldo af te stoppen. De ervaren verdediger vervangt Noussair Mazraoui, die voor één wedstrijd is geschorst. Ronaldo scoorde woensdagavond in Amsterdam één keer. Hij zorgde met een rake kopbal voor de voorsprong van Juventus. David Neres trok direct na rust de stand weer gelijk.

