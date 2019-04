’Lastige keuzes bij WK-selectie Oranje’

„Speelsters vertellen dat ze niet meegaan naar het WK is wel een van de minder leuke dingen van het coachvak, ja”, vertelt de bondscoach bij Ons Oranje. „Je probeert dat zo goed mogelijk te communiceren, maar daar komt natuurlijk wel wat emotie bij. We hebben een aantal lastige keuzes moeten maken. Met de speelsters die nu wel in het trainingskamp waren (Oranje speelde de afgelopen vijf dagen twee vriendschappelijke interlands, red.), maar niet bij de 23 zitten, hebben we het eerst gesproken. Dan konden zij rustig naar huis. Daarna hebben we rest van de groep bijeen gehaald en de selectie op feestelijke wijze via een video bekend gemaakt.”

Van der Gragt en Pelova

In haar selectie heeft Wiegman plaats ingeruimd voor Barcelona-verdediger Stefanie van der Gragt en ADO Den Haag-middenvelder Victoria Pelova, twee speelsters die momenteel geblesseerd zijn. „Via Skype hebben we ze laten meekijken bij de bekendmaking van de selectie”, vertelde de coach. „Het ziet er goed voor ze uit, beide speelsters herstellen goed van hun blessures en we gaan er vanuit dat ze op tijd fit zijn. Maar ze zullen wel allebei terug moeten komen op het niveau dat ze hadden voordat ze geblesseerd raakten”, houdt Wiegman een slag om de arm.

Definitieve lijst

De coach heeft vroeg duidelijkheid geschapen over de WK-gangers, maar moet pas op 24 mei haar definitieve selectie bij de FIFA inleveren. „Je kijkt naar fitheid, ervaring, speelminuten bij de club en zo komt er per speelster een totaalplaatje uitrollen. Dan zet je concurrenten tegen elkaar af en dan maak je uiteindelijk een keuze”, lichtte Wiegman haar werkwijze toe. „Op 13 mei starten we de voorbereiding op het WK met een kleine groep, en in de loop van het traject komen daar dan steeds meer spelers bij.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de oefenwedstrijd Nederland-Chili: