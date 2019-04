Heerenveen zet Olde Riekerink per direct op straat

De oefenmeester verloor met de Friese club de laatste twee duels in de Eredivisie kansloos bij FC Emmen (2-0) en Feyenoord (3-0). SC Heerenveen staat op de tiende plaats in de competitie. De achterstand op de zevende plaats, die recht geeft op het spelen van play-offs om Europees voetbal, bedraagt met nog vijf wedstrijden te gaan zeven punten.

Johnny Jansen

Olde Riekerink was bezig aan zijn eerste seizoen in het Abe Lenstra Stadion. De huidige technische staf neemt de taken van de vertrokken coach tot aan het einde van het seizoen over. Johnny Jansen zal daarbij als hoofdtrainer fungeren. Later woensdagmiddag geeft technisch manager Gerry Hamstra meer opheldering over het vertrek van Olde Riekerink uit Friesland.

De 56-jarige Hengeloër was in Friesland bezig aan zijn eerste klus als hoofdcoach in de Eredivisie. Olde Riekerink was eerder werkzaam bij de Turkse topclub Galatasaray. Daarvoor was de oud-prof van Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en Telstar als trainer verbonden aan AA Gent, FC Emmen, FC Porto, Metalurg Donetsk en de Chinese voetbalbond.

