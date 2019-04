Video: Luiten gaat strijd aan met Van Persie

,,Ik heb Robin al een paar keer ontmoet, het is altijd relaxed wanneer we elkaar tegenkomen”, vertelt de Bleiswijker. „Ik vind het altijd wel mooi dat er andere sporters met golf bezig zijn. We waren samen gekomen voor een interview dat binnenkort uitkomt in het blad van Seve Golfcenter Rotterdam, wat mijn thuisbasis is. Echt knap trouwens dat Robin dat kleine balletje zo veel kon hooghouden, volgens mij lukte het hem wel een keer of dertig. En ik? Maximaal vier keer. Met mijn club gaat het wat beter”, aldus Luiten, die ontbreekt op The Masters.

,,Dat is jammer, maar het breekt mijn seizoen niet meteen. Het is gewoon het moeilijkste toernooi om in te komen. Alleen de top-50 van de wereld kwalificeert zich. Vanaf 25 april speel ik in Marokko de Trophee Hassan II, dan gaan we weer proberen om bij de beste vijftig te komen”, aldus Luiten, die momenteel op plek 71 staat.