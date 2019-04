Wiegman laat Oranje-keepsters in onzekerheid

Sari van Veenendaal en Loes Geurts strijden om een plek onder de lat. „Ik ga op 1 juni, als we tegen Australië spelen, mijn keuze maken”, laat Wiegman weten.

Verschillende keepsters

Van Veenendaal, die bij Arsenal speelt, keepte vorige week vrijdag tijdens de 2-0 overwinning op Mexico. Dinsdag, bij de 7-0 overwinning van Oranje op Chili, stond Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC) onder de lat. „We hebben twee heel verschillende keepsters, dat is een keuze op zich”, zei Wiegman eerder.

De 33-jarige Geurts was jarenlang de nummer 1, maar in de aanloop naar het EK van 2017 moest ze haar basisplaats afstaan aan de vier jaar jongere Van Veenendaal. De keepster van Arsenal groeide daarna zelfs uit tot aanvoerster. Van Veenendaal belandde bij haar Engelse club echter op de bank en in de play-offs voor het WK kreeg Geurts weer de voorkeur.

Na de ’uitzwaaiwedstrijd’ tegen Australië maakt Wiegman haar besluit bekend.