’Witte koersbroek Van der Poel een briljante zet’

Velen vonden dat dit niet kon onder de rood-wit-blauwe driekleur als nationaal kampioen. En ook vader Adrie van der Poel was verrast dat zijn zoon niet met een zwarte koersbroek reed.

Bekijk ook: Van der Poel wint met indrukwekkende jump

Herkenning

„Maar het was een bewuste keuze van de broers Roodhooft (ploegmanagement Corendon-Circus, red.) om tactische redenen”, legt Adrie van der Poel uit. „Zij hadden in Dwars door Vlaanderen gezien dat Mathieu op de beelden vanuit de helikopter moeilijk te onderscheiden was van de Luxemburgse kampioen Bob Jungels. Met een witte koersbroek konden ze Mathieu veel sneller herkennen en hem via de koersradio de juiste tactische tips geven. Zo konden ze hem snel aangeven wanneer hij moest doorschuiven in een groepje. Ik vond die witte koersbroek een briljante zet.”