Coquard rijdt Van der Poel uit leiderstrui

Coquard was in de openingsrit derde geworden. Van der Poel staat nu tweede in het klassement, op vier seconden van de leider. De Belg Aaron Verwilst is nummer 3, op vijf seconden.

In de tweede rit was het podium geheel Frans. Tweede werd Marc Sarreau, derde Justin Jules. Bram Welten eindigde als zesde, in dezelfde tijd als de winnaar. Van der Poel werd veertiende.

De rit ging over 172 kilometer tussen Freigné en Belligné. De koers door Frankrijk duurt tot vrijdag.