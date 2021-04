Lofzang Spaanse media: ’Dit is Frenkie’s Barça’

Frenkie de Jong, meester over de bal Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - In de cruciale eindfase van de uitermate spannende strijd om de Spaanse landstitel won FC Barcelona zondagmiddag met 2-1 bij Villarreal, een zeer belangrijke zege voor trainer Ronald Koeman en co. De Spaanse media zagen Antoine Griezmann uitblinken met twee goals, maar hadden ook oog voor het wederom dicterende spel van Frenkie de Jong. „Dit Barcelona is zijn Barcelona.”