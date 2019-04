Jakobsen oppermachtig in Scheldeprijs: ’Helemaal geweldig’

Jakobsen had de koers, die zijn 107e editie beleefde, vorig jaar ook al in zijn voordeel beslist. Hij dankte onmiddellijk na afloop zijn teamgenoten. „Ik ben ongeveer 80 kilometer voor de finish gevallen en moest daardoor van fiets wisselen. De andere jongens zeiden dat ik rustig moest blijven en hebben mij teruggebracht naar de groep. Gelukkig kwam kort voor het einde alles samen. Prachtig dat ik het kon afmaken.”

Kittel

Jakobsen bleef na een koers over 202 kilometer, met start in Terneuzen, de Duitser Max Walscheid (Sunweb) voor. De derde plaats was voor de Brit Christopher Lawless van Sky. „Elke sprinter wil deze wedstrijd op zijn erelijst hebben staan”, vervolgde Jakobsen. „Dat het mij nu voor de tweede keer lukt, is helemaal geweldig.” De laatste die de wedstrijd twee keer op rij won, was Marcel Kittel. De Duitser, die in totaal al vijf keer zegevierde, deed dat in 2016 en 2017. Mede door een val kwam hij er deze keer niet aan te pas.

De laatste vluchtpoging kwam op naam van Edvald Boasson Hagen. De Noor reed zo’n acht kilometer op kop, maar werd drie kilometer voor het einde achterhaald. Vervolgens zag de Deen Michael Morkov kans zijn ploeggenoot Jakobsen op de juiste wijze te lanceren.