Omstreden Duitse voorzitter ook weg bij UEFA en FIFA

Bij de Europese bond was Grindel lid van het hoofdbestuur. Tevens maakte hij deel uit van een belangrijke zogeheten council van de wereldvoetbalbond „Ik wil de FIFA niet in de weg zitten op zijn weg naar meer transparantie en goed bestuur.”

Luxe horloge

De 57-jarige Grindel kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen over toelagen en een relatiegeschenk. Grindel had een luxe horloge als gift geaccepteerd van de voormalige baas van de Oekraïense voetbalbond Grigori Surkis. Daarnaast zou hij een toelage van 78.000 euro hebben gekregen als commissaris van een dochteronderneming van de DFB en had hij die niet bekendgemaakt.