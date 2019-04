Van Gerwen op zijn hoede

In de M&S Bank Arena in Liverpool neemt de beste darter van de wereld het op tegen Michael Smith. „En dat wordt geen makkelijke wedstrijd”, voorspelde Van Gerwen een dag voor de ontmoeting met de vice-wereldkampioen.

In de finale van het WK wees hij Smith met 7-2 in sets terug. Tijdens de eerste speelronde van de Premier League versloeg hij de Engelsman met 7-5 in legs. „In onze eerste wedstrijd zat het heel dicht bij elkaar, maar vond ik op het einde een briljante leg. Dat kan het verschil maken. Ik voel me goed en weet dat ik het verschil kan maken. Als we allebei goed zijn, kan het een prachtige wedstrijd worden”, aldus de 29-jarige Brabander.

Van Gerwen eindigde tijdens de reguliere competitie sinds zijn debuut in 2013 altijd bovenaan. Op dit moment moet hij Rob Cross één punt voor zich dulden. Voor Smith wordt het een hels karwei om de play-offs (laatate vier) te bereiken. Op dit moment bezet hij de achtste en laatste plaats. Het gaatje met nummer vier James Wade is drie punten.

„Ik moet de volgende drie duels winnen. Ik weet dat ik het kan. Dat weet ik, omdat ik het eerder heb gedaan. Ik moet het killerinstinct van vorig jaar opnieuw vinden”, vertlde Smith, die vorig jaar in de eindstrijd van de Premier League Darts ook van Van Gerwen verloor en nog altijd op zijn eerste majorzege wacht.

Het programma in Liverpool

Rob Cross - Peter Wright

Gerwyn Price - Mensur Suljovic

James Wade - Daryl Gurney

Michael Smith - Michael van Gerwen