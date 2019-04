Foto’s - Gasly houdt hoog met Seedorf en poseert met Champions League

De coureur van Red Bull ging in China (waar komend weekeinde de derde Grand Prix van dit seizoen wordt verreden) op de foto met de felbegeerde trofee, die in het kader van de ’UCLTrophyTour’ in Sjanghai te bewonderen was.

Op een klein miniveldje speelde Gasly samen met ’teamgenoten’ Clarence Seedorf en Luis Figo een soort voetvolley, tegen een ander team waar onder meer Xabi Alonso deel van uitmaakte. Gasly liet zien behoorlijk balvaardig te zijn en won samen met zijn Nederlandse en Portugese ploeggenoot het georganiseerde wedstrijdje.