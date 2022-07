Miedema helemaal kapot na uitschakeling: ’Ik wil naar huis’

„Ik ben gewoon leeg. Ik wil naar huis. Het is zonde. Ik denk dat we bij vlagen gewoon echt, vooral goed hebben verdedigd. Het is jammer dat er niet een momentje kwam, maar ik ben trots op het team”, aldus Miedema, die eruitzag alsof ze het liefst neer wilde ploffen op een comfortabele bank om er de komende dagen niet meer vanaf te komen.

Aangeslagen

„Mijn hele toernooi was gewoon kut. Ik kan er niet omheen, ik kan het niet anders zeggen”, blikte ze aangeslagen en zonder een blad voor de mond te nemen terug op de rollercoaster waarin ze in Engeland tegen haar wil in terecht was gekomen. Na de 1-1 tegen Zweden miste ze de duels met Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1). Nadat ze woensdag weer negatief testte, trainde ze aanloop naar de kwartfinale van zaterdag drie keer met de groep mee.

„Ik weet niet hoe ik vandaag 120 minuten op het veld heb gestaan. Ik heb me heel slecht gevoeld. Anders had ik sowieso niet gaan testen en had ik ook wel eerder terug geweest. Ik heb vandaag alles proberen te geven. Voetballend was het misschien niet top, maar volgens mij mag ik heel trots zijn dat ik in ieder geval wat aan het team heb kunnen geven.”

Ondanks de teleurstelling had Miedema ook oog voor de veelbelovende prestaties van enkele jonge talenten. Expliciet benoemde de Oranje-topscorer aller tijden het optreden van de uitblinkende doelvrouw Daphne van Domselaar. Ook was ze vol lof over rots in de branding Stefanie van der Gragt. Beiden behoedden Oranje op enkele cruciale momenten voor een tegentreffer. „Ik denk dat we met heel veel goede moed en hoop naar de toekomst mogen kijken.”