Sjinkie Knegt zit vol vragen

Sjinkie Knegt in gesprek met de media. Ⓒ ANP

Daar was-ie dan, monter en optimistisch als altijd. Met Sjinkie Knegt als een van de boegbeelden werd gisteren langs een snelweg in Almere de eerste Icederby gepresenteerd, het speeltje van de Zuid-Koreaanse durfinvesteerder Do Joung Hyun. Van 20 tot 22 maart 2020 strijdt een keur aan shorttrackers en langebaanschaatsers op een 220-meterbaan in Thialf om een prijzengeld van niet minder dan twee miljoen dollar (1,78 miljoen euro), eerlijk verdeeld over beide seksen. Met een bonus van liefst 250.000 dollar per afstand plus eenzelfde premie voor het overall-klassement stapt het schaatsen daarmee definitief het tijdperk van het Grote Geld binnen.