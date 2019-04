Bekijk hier de fraaie goal van Neres

Cristiano Ronaldo deelde Ajax vlak voor rust een flinke dreun uit. De Portugees kopte Juventus in de 44e minuut op voorsprong. Doelman André Onana beroerde de bal nog wel, maar kon een doelpunt niet voorkomen. Het betekende voor Ronaldo de 125e (!) goal in de Champions League. Daarmee is hij de topscorer aller tijden in de belangrijkste Europa Cup. Bekijk hieronder de goal.

David Neres zorgde direct na rust voor de snelle gelijkmaker van Ajax in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. Dat deed hij op prachtige wijze. Bekijk hieronder de goal.

Ajax-trainer Erik ten Hag reageerde na de gele kaart van Tagliafico boos richting de arbitrage. De Argentijnse verdediger mist daardoor de return van volgende week in Turijn.

Hakim Ziyech vuurde eerder in de wedstrijd een vlammend schot af op het doel van Juventus. Maar zijn inzet werd ternauwernood door keeper Wojciech Szczesny uit het doel geranseld.

Ook Donny van de Beek was voor Ajax dicht bij een treffer,

Ziyech schoot de bal eerder hard in het zijnet.

Het duel eindigde in 1-1. De return is volgende week in Turijn. Inzet: een plek in de halve eindstrijd van de Champions League.