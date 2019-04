Sterk Ajax houdt kans op halve finales Champions League

Na een onwennige beginfase pakte Ajax het heft in handen. Vooral Hakim Ziyech had een aantal redelijke kansen. Eerst schoot hij na ruim vijf minuten de bal keihard in het zijnet. Daarna redde keeper Wojciech Szczesny een paar keer op een inzet van Ziyech. Vooral zijn redding in de 18e minuut op een schot vanaf de rand van het strafschopgebied was van grote klasse.

Toch was veruit de beste kans voor Donny van de Beek. Na aangeven van Neres kon de middenvelder in de 25e minuut vrij inschieten, maar hij schoot wild langs de paal.

Cristiano Ronaldo kopt zomaar uit het niets de 1-0 binnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ronaldo deelt dreun uit

Juventus kon er weinig tegenover stellen. Vlak voor het rustsinaal was het dan toch Ronaldo, die nog helemaal niks had laten zien, die de Italianen zomaar op een 0-1 voorsprong zette. De Portugese vedette kon helemaal vrij inkoppen na een voorzet van João Cancelo. Even daarvoor zag Nicolás Tagliafico nog geel, waardoor de Argentijnse verdediger in elk geval de return in Turijn mist.

Bekijk ook: Ajax mist Tagliafico in de return tegen Juventus

David Neres loopt juichend weg na de 1-1. Ⓒ Hollandse Hoogte

Snelle gelijkmaker

De spelers waren nog niet uit de kleedkamer of Ajax kwam snel op gelijke hoogte. Neres krulde de bal binnen een minuut in het Italiaanse doel: 1-1. Daarna hadden de Amsterdammers weer het betere van het spel. Regelmatig zette Ajax de Italianen vast, maar dat leidde nog niet tot echte kansen. Ziyech had een afzwaaier en Matthijs de Ligt kopte een keer te zacht op het doel na een hoekschop.

Een kwartier voor tijd haalde Ten Hag Lasse Schöne naar de kant voor Jurgen Ekkelenkamp die zijn debuut maakte in de Champions League. De jeugdige middenvelder kreeg acht minuten voor tijd een prima kans op de winnende treffer, maar Szczesny keerde zijn inzet. Ook in de drie minuten extra tijd werd er niet meer gescoord. De return staat volgende week in Turijn op het programma. Inzet: een plek bij de beste vier clubs in het Europese kampioenenbal.

Bekijk hieronder de kopgoal van Cristiano Ronaldo:

Bekijk hieronder de fraaie gelijkmaker van David Neres: