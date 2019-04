Video: Barcelona met klein verschil langs Manchester

Met de thuiswedstrijd over ongeveer een week in Camp Nou nog te gaan, lijken de Spanjaarden daarmee bijna zeker van een plaats bij de laatste vier. Een ronde eerder echter verloor Manchester United op Old Trafford met ruimer verschil (0-2) van Paris Saint-Germain. In Frankrijk volgde een onverwachte ontsnapping.

Manchester wilde wel, maar had eigenlijk niet de klasse om Barcelona echt in moeilijkheden te brengen. Er waren wel wat kansjes, maar grote mogelijkheden bleven uit. De Spanjaarden wachten vooral af, speelden de bal rond, maar drongen niet al te nadrukkelijk aan.

Eén ingeving van Lionel Messi bleek voldoende. In de openingsfase week de Argentijn uit naar de rand van het strafschopgebied, om uit de draai de bal op het hoofd van Suarez te leggen. De oud-Ajacied kopte richting Philippe Coutinho, maar voordat de Braziliaan de bal kreeg ging die via de arm van Shaw het doel van David De Gea in.

Bij de thuisclub was Marcus Rashford, net op tijd fit om mee te doen, de man met de meeste doelpogingen. Twee keer schoot de 21-jarige aanvaller over, twee keer redde Marc-André ter Stegen. Aan Spaanse kant waren Coutinho en Suárez nog een keer dreigend, maar beide keren redde De Gea.