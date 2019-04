Ajax beslist het voor Nederland

Daardoor is de kampioen van de Eredivisie in het seizoen 2019/2020 rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van het kampioenenbal en worden de voorrondes ontlopen. Op voorwaarde dat de Champions League-winnaar van dat jaar zich via de nationale competitie al heeft geplaatst voor het toernooi, iets wat eigenlijk altijd het geval is.

Nederland was dit seizoen in een fel duel verwikkeld met Oostenrijk voor die belangrijke elfde plek op de ranking. Omdat alle Oostenrijkse deelnemers zijn uitgeschakeld, is de strijd nu in het voordeel van Nederland uitgevallen.

Bekijk ook: Sterk Ajax houdt kans op halve finales Champions League

Bekijk ook: Bekijk hier de fraaie goal van Neres