Sport Kort: Eerste punt voor Giri

Schaken: Eerste punt Giri in Carlsen Invitational

20.15 uur: Schaker Anish Giri heeft in de vierde ronde van de Magnus Carlsen Invitational zijn eerste wedstrijdpunt binnengehaald. Dat punt verkreeg de Nederlandse grootmeester in de partij tegen de Chinees Ding Liren. In de rangschikking staat Giri zevende en hij is praktisch kansloos voor de halve finales.

De Noorse wereldkampioen Carlsen is vooralsnog ongenaakbaar in het online-toernooi dat hij zelf opzette en waarin de spelers schaken om 250.000 dollar aan prijzengeld. Hij leidt na vier ronden en vier zeges met 11 punten voor de Amerikaan Hikaru Nakamura, die 10 punten verzamelde.

Carlsen kwam met zijn initiatief nadat het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg in maart vanwege de coronacrisis halverwege werd afgebroken. Giri (25) was daar ook een van de deelnemers.

Giri wist in het online-toernooi tegen zijn vorige drie tegenstanders geen partij te winnen, maar tegen Ding Liren lukte het eindelijk. Hij won de derde van de vier partijen rapid (snelschaak). Een zogeheten Armageddon was nodig om de winnaar van de partij aan te wijzen. De partij supersnelschaak eindigde weliswaar in remise, maar Liren kreeg de zege omdat hij met zwart speelde. Het leverde Giri niettemin zijn eerste wedstrijdpunt op. Hij treft zondag in de vijfde ronde initiatiefnemer Carlsen.