Sanne Wevers: ’Het kwam heel hard binnen, ook in het gezin’

Oud-turnster Joy Goedkoop zei afgelopen zondag bij de NOS dat ze tijdens haar loopbaan geschopt en geslagen is door coach Vincent Wevers. Haar verhaal volgde twee dagen nadat turntrainer Gerrit Beltman in een interview met het Noordhollands Dagblad had bekend dat hij in het verleden jonge turnsters tijdens trainingen mishandelde en vernederde. Daarna traden meerdere turnsters naar buiten met soortgelijke verhalen over fysieke en mentale misstanden tijdens hun carrière.

Sanne Wevers, met tweelingzus Lieke opgeleid door vader Vincent, reageert geschrokken en geëmotioneerd op de beschuldigingen van Goedkoop. „Het kwam heel hard binnen, ook in het gezin. De manier waarop het gebeurt, is heel vervelend. Ook omdat ik de dochter van ben én de turnster die door hem is opgeleid. Ik kan me niet vinden in de beweringen die Joy heeft gedaan. Ik kan me niet vinden in het fysieke gedeelte.”

Sanne Wevers hoopt dat haar vader duidelijkheid kan verschaffen in deze zaak. Vincent Wevers heeft toegezegd dat hij met een reactie komt.

Sanne Wevers en haar ploeggenoten van de Nederlandse turnselectie lieten maandag al in een gezamenlijke verklaring weten dat de tijd van „fysieke en mentale geselingen” wat hun betreft voorbij is. „Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat.”

Sanne Wevers benadrukt dinsdag bij de NOS dat dat ze absoluut niet wil ontkennen wat er is gebeurd in het verleden en wat er nog gaande is in haar sport. „Ik kan niet praten over de breedtesport, daar heb ik totaal geen zicht op. Ik weet alleen dat we bij nationale momenten en bij Oranje al tien jaar aan een cultuurverandering werken. Niet alles is koek en ei, nog steeds wordt daaraan gewerkt. Ik heb het vroeger net zo goed meegemaakt, dat waren andere topsporttijden. Het waren Spartaanse verhoudingen tussen coaches en turnsters.”