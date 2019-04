Ten Hag ziet kansen in return

„1-1 is niet de uitslag waar je op hoopt, maar het is een resultaat. De vorige keer verloren we thuis ook met 2-1 van Madrid”, zei Ten Hag terecht. „We zitten er nog goed in. We waren lang en geduldig aan de bal. En we hebben een paar heel goede kansen gekregen.”

Vlak voor rust opende Cristiano Ronaldo de score voor Juventus. „Op het middenveld zaten we even niet goed op de man. Dan zie je dat zij het spel razendsnel kunnen verplaatsen. Dat kun je je niet veroorloven.”

Ondanks de achterstand was Ten Hag niet ontevreden in de pauze. „Ik zei dat we vooral zo moesten doorgaan en de druk erop houden. Dan zie je dat ze fouten maken.„In de eerste minuut na rust zette David Neres de eindstand op het scorebord.

Na de gelijkmaker van Neres maakte debutant Jurgen Ekkelenkamp als invaller nog bijna het winnende doelpunt. „Lasse Schöne zat er doorheen. Dan zoek je een middenvelder die loopvermogen heeft en ook nog iets naar voren toe kan doen”, aldus Ten Hag, die nog genoeg kansen ziet om met Ajax de halve eindstrijd te halen.