„Ajax is een heel ander team dan wij. Zij spelen heel agressief en heel aanvallend. We zullen zien wat er in de return gebeurt”, vertelde de keeper aan Sky Sports Italia. „We hadden de gelijkmaker kunnen voorkomen, maar we waren niet geconcentreerd genoeg.”

De verdediging van Juventus werd op de proef gesteld. „Daniele Rugani en Leo Bonucci (het verdedigingsduo, red.) speelden erg sterk. We moesten lange tijd ver terug en dat leidt uiteindelijk onvermijdelijk tot kansen”, stelde Szczesny vast.

„Je moet altijd goed geconctreerd in de wedstrijd zitten. Zeker tegen een team als Ajax. De grootste fout die je kan maken, is open ruimtes laten vallen. We hebben geleden en probeerden vervolgens Ajax in de tegenstoot pijn te doen”, aldus de Poolse keeper van Juventus.

Over zes dagen volgt de return in Turijn tussen Juventus en Ajax. De Oude Dame probeert al jaren de Champions League te winnen. Na de eindzege in 1996 werd in 1997, 1998, 2003, 2015 en 2017 de finale verloren.