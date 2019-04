Veltman: ’Ik kreeg leuke berichtjes’

Het was een intensieve wedstrijd voor de rechtsback, die zich prima staande wist te houden. „Dit was de tweede keer negentig minuten in een serieuze wedstrijd. Af en toe ging het flink op en neer, wat redelijk zwaar is”, pufte Veltman na afloop.

De rechtsback keek met een redelijk tevreden gevoel terug op zijn wedstrijd. „Ik kreeg leuke berichtjes dat ik goed had gespeeld. Ik ben af en toe een beetje te kritisch. Maar ik zal niet die bal door het midden vergeten (gevaarlijk balverlies, red.). Op dat soort momenten loeren ze. Daar móet ik kritisch op zijn. En later kwam Douglas Costa erin. Ik dacht dat Daley Sinkgraven en Frenkie de Jong konden draaien en keren, maar die kon er ook wat van. Ik ga wel even terugkijken hoe ik dat beter had kunnen doen.”