Luiten dertigste in European Masters

Luiten bereidde zich in Zwitserland voor op het KLM Open, volgende week in Spijk. Dan verdedigt hij zijn titel. Luiten kwam dit jaar nog niet echt in de buurt van een toernooizege. De zevende plaats in het Lyoness Open is tot dusver zijn beste resultaat in 2017. Op de wereldranglijst is Luiten afgedaald naar de 91e plaats.

De Engelsman Matthew Fitzpatrick won het toernooi van de Europese Tour en de hoofdprijs van 450.000 euro. Hij troefde de Australiër Scott Hend af in een play-off. Beide spelers waren na vier ronden op 266 slagen uitgekomen, 14 onder par. Fitzpatrick sloeg toe op de derde extra hole met een birdie. Hij had zijn vorm al onderstreept met acht birdies op de reguliere achttien holes.