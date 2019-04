Analyse: Reclame voor alles waar Ajax voor staat

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

In een interview gaf Erik ten Hag openhartig en exclusief voor Telesport inzicht hoe hij, zijn staf en de clubleiding Ajax zodanig Europa-proof had gemaakt dat de club voor het eerst sinds veertien (14) jaar opdook in de kwartfinale van de Champions League. Europa-proof betekende nog niet Ronaldo-proof. Zo bleek voor rust in de Johan Cruijff ArenA.