Nog drie Nederlanders maken kans op Europa League-winst

Mick van Buren maakte in de vorige ronde tegen Sevilla een cruciale goal voor Slavia Praag. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Nog slechts drie Nederlanders zijn in de running om dit seizoen de Europa League te winnen. Jetro Willems en Jonathan de Guzman treffen met Eintracht Frankfurt in de kwartfinale Benfica. De grootste verrassing in de kwartfinale is echter de Tsjechische koploper Slavia Praag met Mick van Buren (ex-Excelsior) in de gelederen. Dé stuntploeg van dit Europa League-seizoen, die in de vorige ronde te sterk was voor FC Sevilla, ontvangt thuis Chelsea.