Invaller Ekkelenkamp: ’Je weet bijna niet wat je meemaakt’

Ekkelenkamp, sinds vorige week 19 jaar, vond het al prachtig dat hij bij de selectie voor de krachtmeting met Juventus zat. „Maar er moesten nog twee spelers afvallen en op de tribune plaatsnemen”, zei hij. „Daar zat ik ook al niet bij.”

Ekkelenkamp kreeg in de tweede helft een seintje dat hij mocht warmlopen. Voordat de middenvelder het wist mocht hij de moegestreden Lasse Schöne vervangen. „Dan weet je bijna niet wat je meemaakt” vertelde hij. „Maar plotseling weet ik me vrij te spelen en kreeg ik een kans. Ik zag die bal er al in gaan maar helaas was de doelman er nog.”

Ekkelenkamp viel nog een keer op toen hij in blessuretijd niemand minder dan Cristiano Ronaldo naar de grond werkte. „Ik moest die counter eruit halen. Ronaldo moest neer. Natuurlijk maakt het dan niet uit dat het om Ronaldo gaat. Ik dacht alleen, hij mag niet nog een keer scoren”, aldus de middenvelder die wel een gele kaart kreeg.