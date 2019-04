Schöne: ’Ja, dat meen ik echt’

„Natuurlijk is Juventus een heel goede ploeg”, besefte de Deense middenvelder. „En Ronaldo maakt het enige kansje dat hij krijgt. Maar wij waren in mijn ogen sterker. Dan moet je eigenlijk winnen. Helaas is het anders gelopen. Op dit niveau krijg je niet veel kansen. Dan moet je zorgvuldig zijn.”

Schöne ziet dinsdag wel kansen voor Ajax in de return in Turijn. „Wij hebben ons dit seizoen in Europa in bijna alle uitwedstrijden laten zien”, doelde hij op ontmoetingen op vreemde bodem met Benfica, Bayern München en Real Madrid. „Ik geef ons best een goede kans om door te gaan naar de halve finales. Ja, dat meen ik echt.”

