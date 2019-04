’Ronaldo heeft een kop van goud’

Cristiano Ronaldo zet Juventus op 0-1 Ⓒ Hollandse Hoogte

Cristiano Ronaldo was woensdag in het eerste kwartfinaleduel van de Champions League met Ajax opnieuw goud waard voor Juventus. Letterlijk, volgens de toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport. De Portugees wordt donderdag in de roze krant uitbundig geloofd.