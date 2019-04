’Ajax doet denken aan 1974’

David Neres schiet de 1-1 binnen. Ⓒ RENE BOUWMAN

De Italiaanse sportkrant La Gazetto dello Sport was donderdagochtend niet alleen vol lof over Juventus-vedete Cristiano Ronaldo, maar had ook complimenten over voor Ajax, dat Juventus in de eigen Johan Cruijff ArenA knap op 1-1 hield.