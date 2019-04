Dossier: alles over gelijkspel Ajax

Met goed en waar het kon aanvallend voetbal, maakte Ajax het de met afstand beste ploeg van Italië erg lastig. Juventus, in de Serie A al twintig punten los van naaste belager Napoli, bleek echter defensief sterk genoeg om een goed resultaat mee naar huis te nemen.

Ajax probeerde aan te vallen, net als de zeven voorgaande Europese thuiswedstrijden van dit seizoen. Maar Juventus verdedigde vooral voor rust zo compact dat er bijna geen doorkomen aan was. Toch was de thuisploeg voor rust twee keer dicht bij de openingstreffer. Wojciech Szczesny kon zich nog net zo ver strekken dat hij de 1-0 van Hakim Ziyech wist te voorkomen. De Poolse doelman van Juventus ontsnapte toen Donny van de Beek rakelings naast schoot.

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ RENE BOUWMAN

Juventus werd in 44 minuten nauwelijks gevaarlijk. Zelfs Cristiano Ronaldo, hersteld van een hamstringblessure, vestigde aanvankelijk de aandacht niet op zich. Hij zwierf van de linkerflank naar het centrum van de aanval maar maakte het Joël Veltman, Matthijs de Ligt en Daley Blind niet erg lastig. Maar in de slotminuut van de eerste helft was de Portugees er wel snel bij om een voorzet van Joao Cancelo achter doelman André Onana te koppen (0-1).

Ronaldo vierde alweer zijn achtste doelpunt in zes wedstrijden tegen Ajax, en zijn 125e doelpunt in de Champions League. Hij stuurde Ajax met een rotgevoel naar de kleedkamer. Het chagrijn bij de thuisploeg was na een minuut in de tweede helft voor een groot deel verdreven. David Neres beëindigde een dribbel over de linkerflank met een rake trap in de verre hoek: 1-1.

Even wankelde Juventus maar Ziyech wist niet voor de 2-1 te zorgen. Wat volgde was een boeiend schouwspel waarin Ajax vaak de regie leek te hebben, maar Juventus ieder moment met een snelle counter kon toeslaan. Invaller Jurgen Ekkelenkamp was dicht bij de 2-1 en Ajax ontsnapte in de slotfase toen Douglas Costa op de paal schoot.

De Ajax-spelers bedanken het publiek. Ⓒ RENE BOUWMAN

DE NASLEEP

Eén op vijf Nederlanders kee woensdagavond naar het Champions League-duel tussen Ajax en Juventus.

Cristiano Ronaldo was woensdag in het eerste kwartfinaleduel van de Champions League met Ajax opnieuw goud waard voor Juventus. De Portugees wordt donderdag uitbundig geloofd.

Cristiano Ronaldo was namens Juventus trefzeker tegen Ajax. Ⓒ RENE BOUWMAN

De Italiaanse sportkrant La Gazetto dello Sport was donderdagochtend niet alleen vol lof over Juventus-vedete Cristiano Ronaldo, maar had ook complimenten over voor Ajax, dat Juventus in de eigen Johan Cruijff ArenA knap op 1-1 hield.

Lasse Schöne was na het gelijkspel van Ajax tegen Juventus (1-1) in de eerste aflevering van de kwartfinale van de Champions League vooral teleurgesteld. „Ik denk dat er meer in had gezeten”, zei hij.

De trainer van Juventus, Massimiliano Allegri, zag woensdag al snel waarom FC Barcelona maximaal 86 miljoen euro voor De Jong gaat betalen.

ANALYSE: Reclame voor alles waar Ajax voor staat

VIDEO: Ajax heeft in de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Juventus. Ajacied Joël Veltman en chef voetbal Valentijn Driessen blikken vooruit op de wedstrijd in Turijn.

Jurgen Ekkelenkamp kon na afloop van het gelijkspel van Ajax tegen Juventus (1-1) nog steeds niet geloven dat hij was ingevallen in een kwartfinale van de Champions League. „Maar het schijnt toch echt gebeurd te zijn”, lachte hij.

Jurgen Ekkelenkamp komt in het veld voor Lasse Schöne. Ⓒ RENE BOUWMAN

Eén moment kreeg Cristiano Ronaldo te veel ruimte en dat leverde net voor rust prompt de tegengoal van Juventus op, maar verder hield de Ajax-defensie goed stand tegen het Italiaanse aanvalsgeweld. Een bijzondere rol was daarin weggelegd voor Joël Veltman.

Juventus had het in de Johan Cruijff ArenA in de kwartfinales van de Champions League heel lastig met het fel aanvallende Ajax: 1-1. Keeper Wojciech Szczesny stelde vast dat zijn elftal grote gedeeltes van de wedstrijd werd weggedrukt.

Ajax-trainer Erik ten Hag beseft dat het door het gelijkspel tegen Juventus (1-1) enorm lastig zal worden om de halve finales van de Champions League te bereiken, maar ruikt ook kansen.

„We hebben laten zien dat we een team met potentie hebben”, aldus Matthijs de Ligt na het gelijkspel in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. Het boeiende voetbalgevecht in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 1-1.

DE WEDSTRIJD

Of het gelijkspel in de Johan Cruijff Arena voldoende is om door te gaan in de Champions League moet volgende week blijken bij de return in Turijn, maar het resultaat is wél voldoende om Nederland de elfde plek op de coëfficiëntenranking te bezorgen.

David Neres legt aan voor de 1-1. Ⓒ RENE BOUWMAN

Ajax moet volgende week in Turijn vol aan de bak om de halve finales van de Champions League te halen. De ploeg van Erik ten Hag speelde woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA een heerlijke partij tegen Juventus, maar moest toch genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Wie anders dan Cristiano Ronaldo opende tegen de verhouding in op slag van rust de score. David Neres tekende binnen een minuut in de tweede helft voor de gelijkmaker.

De pas 19-jarige Jurgen Ekkelenkamp kan voorlopig niet meer stuk bij de supporters van Ajax.

Nicolás Tagliafico mist komende dinsdag de return van Ajax tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De Argentijn kreeg woensdag tijdens het eerste duel tussen beide clubs in de slotfase van de eerste helft een gele kaart en moet daardoor volgende week geschorst toekijken.

DE AANLOOP

Op Twitter betitelde Ajax het duel met de Italianen als de strijd tussen ’De Toekomst’ en ’De Oude Dame’, verwijzend naar de vele grote talenten in de eigen ploeg en de bijnaam van de club uit Turijn. Later op de dag werd ook nog een motiverend filmpje online gezet.

Naast de opdracht ’kampioen worden’ die iedere Ajax-trainer krijgt, ontving Erik ten Hag bij zijn aanstelling nóg een taak. De euforie in de aanloop naar de verloren Europa League-finale in mei 2017 tegen Manchester United (2-0) smaakte naar zo veel meer dat de opvolger van Peter Bosz en Marcel Keizer werd gevraagd Ajax weer Europa-proof te maken.

Op verzoek van TELESPORT beschreef Erik ten Hag hoe hij Ajax in recordtijd weer Europa-proof heeft gemaakt.

