Solskjaer put moed uit ’Wonder van Parijs’

„We weten dat ons een flinke klus wacht, maar we hebben een kans. We hebben dit eerder gedaan”, zei de Noor, doelend op de stunt in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. ManUnited verloor toen thuis met 2-0, maar won de return in Parijs met 3-1 en stootte zo toch door naar de laatste acht.

„Die wedstrijd tegen PSG geeft ons hoop en vertrouwen. We weten dat we het kunnen. Natuurlijk beseffen we dat we tegen de favoriet voor de eindzege spelen en dat we naar Camp Nou moeten. Barcelona verliest thuis bijna nooit. Als we nu dus weer doorgaan, zou het nog knapper zijn dan in de vorige ronde tegen PSG”, aldus Solskjaer, die goede herinneringen bewaart aan Camp Nou.

De Noor bezorgde Manchester United daar in 1999 de Champions League door in de finale tegen Bayern München in blessuretijd de winnende treffer binnen te tikken (2-1). „We weten dat we niet veel kansen zullen krijgen. De kansjes die we krijgen, moeten we maken. We hebben dit seizoen uit al gewonnen bij Juventus en PSG, nu moeten we het ook bij Barcelona doen.”

