Ajax trekt miljoenenpubliek

De wedstrijd, die werd uitgezonden door Veronica, staat daarmee bovenaan de lijst van best bekeken programma's van de Stichting Kijkonderzoek.

De voorbeschouwing was goed voor een miljoen kijkers, voor de nabeschouwing bleven 1,4 miljoen liefhebbers voor de tv zitten.

Ajax kon in de thuiswedstrijd geen afstand nemen van Juventus. Het boeiende voetbalgevecht in de Johan Cruijff ArenA eindigde in een gelijkspel: 1-1.

Cristiano Ronaldo kopte Juventus in de laatste minuut van de eerste helft op voorsprong: 0-1. David Neres maakte in de eerste minuut van de tweede helft gelijk (1-1). Beide ploegen ontmoeten elkaar dinsdag in Turijn voor de return.

Bekijk hieronder een terugblik op de wedstrijd Ajax-Juventus met chef voetbal Valentijn Driessen van Telesport en Ajax-verdediger Joël Veltman: