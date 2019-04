James zwaait Wade uit

„Thank you, Dirk”, stond op de grote schermen in het stadion van San Antonio Spurs, dat met Dallas Mavericks de club van Nowitzki ontving. De 40-jarige Duitser had een dag eerder aangekondigd dat dit zijn laatste wedstrijd zou worden. Nowitzki speelde 21 jaar in de NBA en bezorgde de Mavericks in 2011 de titel. De 2,13 meter lange Duitser sloot af met 20 punten en 10 rebounds, al kon hij daarmee niet een nederlaag voorkomen (105-94). Nowitzki kon zijn tranen niet bedwingen toen de hoogtepunten uit zijn carrière voorbij kwamen in een video.

Wade sloot zijn loopbaan ook af met een nederlaag. Ondanks zijn vijfde triple-double ooit (25 punten, 11 rebounds, 10 assists) ging Wade met Miami Heat onderuit bij Brooklyn Nets (113-94). Op de tribune zaten bevriende basketbalsterren als LeBron James, Carmelo Anthony en Chris Paul. De 37-jarige Amerikaan werd met de Heat in 2006, 2012 en 2013 kampioen.

Detroit Pistons

De Detroit Pistons hebben het laatste ticket voor de play-offs van de NBA gepakt. De basketballers uit Detroit wonnen de laatste reguliere competitiewedstrijd, bij New York Knicks, met 115-89. Voor het eerst sinds 2016 staan de Pistons daardoor weer in de play-offs.

Met 41 zeges tegenover 41 nederlagen eindigde de ploeg van coach Dwane Casey op de achtste plaats in het oosten. In de eerste ronde van de play-offs moeten de Pistons het opnemen tegen de nummer 1, Milwaukee Bucks. Die ploeg was het meest succesvol in de reguliere competitie met 60 zeges. De Bucks incasseerden woensdagavond voor eigen publiek tegen Oklahoma City Thunder de 22e nederlaag van het seizoen (116-127). Russell Westbrook was met een triple-double (15 punten, 17 assists, 11 rebounds) de uitblinker bij de bezoekende ploeg. Vedette Giannis Antetokounmpo kreeg rust bij Milwaukee.

De andere duels in het oosten zijn Toronto Raptors - Orlando Magic, Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets en Boston Celtics - Indiana Pacers. In het westen neemt titelverdediger Golden State Warriors, dat de reguliere competitie afsloot met een nederlaag van 132-117 bij Memphis Grizzlies, het op tegen Los Angeles Clippers. Denver Nuggets treft San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers gaat de strijd aan met Oklahoma City Thunder en Houston Rockets heeft Utah Jazz als tegenstander.

Charlotte Hornets had zich ook nog kunnen plaatsen voor de play-offs, maar de club van eigenaar Michael Jordan verloor van Orlando Magic (114-122). De ploeg uit Orlando won elf van de laatste dertien wedstrijden en gaat vol vertrouwen de play-offs in.