Bouwmeester grijpt eerste plaats op WK

Bouwmeester staat na vijf races op 7 punten, met aftrek van haar slechtste resultaat. De Belgische Emma Plasschaert staat voorlopig tweede met 17 punten. Rindom zakte naar de derde plaats met 18 punten.

Bouwmeester kwam tevreden van het water. „Dit was een lange en zware dag, maar het ging goed”, lachte ze. „Mijn score was perfect, kan niet beter, en de uitvoering was nagenoeg perfect. In eerste race zaten nog wat slordigheidjes, maar daarna was het heel solide.”

Maxime Jonker maakte een reuzensprong in het klassement en klom van de vijftigste naar de elfde plaats, met dank aan twee derde plaatsen en vierde eindklassering. Daphne van der Vaart staat dertiende na vijf races, zes posities hoger dan Mirthe Akkerman.