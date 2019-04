Olav Mol: ’Eerste zege Max mooiste race ooit’

Ben jij de Nederlandse volger met de meeste Formule 1-races achter je naam?

„Dat zou zomaar kunnen. Er zijn enkele fotografen die eveneens lang meelopen, maar die hebben niet altijd alles gedaan. Vergis je trouwens niet. Eigenlijk is de GP van Italië de 1000e F1-race. Er zijn namelijk ooit elf Indy 500’s onder de F1-vlag verreden. Ik heb ruim 500 GP’s meegemaakt. Sinds mijn debuut in Monaco in 1991 heb ik er slechts twee gemist: Monaco 1996, omdat ik verslag deed van de Camel Trophy in Belize, en Hongarije 2009. Mijn eerste vrouw belandde met kanker in het ziekenhuis en ik ben toen direct naar huis gevlogen.”

Wat was voor jou de mooiste race ooit?

„Dat was zonder twijfel de eerste overwinning van Max, in Spanje. Ik had nooit verwacht een Nederlandse zege mee te maken. Hopelijk wordt het nog een keer overtroffen, met een titel. Het moment dat Max voor de GP van Japan in 2014 een vrije training mocht afwerken, maakte direct veel indruk op me. Hij was zo volwassen, zo ontspannen. Heel bijzonder.”

De GP van San Marino van 1994 was ongetwijfeld hét dieptepunt?

„Dat klopt. Het was een bizar weekeinde. Eerst had je het vreselijke ongeluk van Rubens Barrichello, later het dodelijke ongeval van Roland Ratzenberger en op zondag verongelukte Ayrton Senna. Ik geloof niet altijd in oude wetten, maar er is er één die zegt dat al het slechte in drieën komt. Sinds Imola ’94 ben ik altijd op mijn hoede als er op vrijdag een ernstig ongeluk plaatsvindt.”

In hoeverre is de F1-wereld de afgelopen decennia veranderd?

„Vroeger kon ik mannen als Prost, Senna en Schumacher aanschieten en interviewen. Figuren als Irvine en Villeneuve zaten op de trap van het motorhome openlijk hun auto af te zeiken. Tegenwoordig is het minder toegankelijk. Vroeger kon ik ook informatie van de vrijdag bewaren voor de race. Nu is het al oud nieuws als ik de paddock uitloop.”

Wat is jouw voorspelling voor de jubileumrace in China?

„China is altijd lastig. Red Bull veroverde er in 2009 de eerste pole en zege. Vorig jaar won Daniel Ricciardo vanwege een goede bandenstrategie. De dominantie van Mercedes is gelukkig voorbij. Al ken ik een Nederlandse jongen die dolgraag op dergelijke wijze kampioen wordt.”