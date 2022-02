Blues pas na verlenging langs League One-club Plymouth Chelsea zwijnt in FA Cup, Everton en Manchester City simpel door

Chelsea had een verlenging nodig tegen Plymouth Argyle, en liet het daarin nog bijna aankomen op penalty’s. Ⓒ HH / ANP

In de FA Cup is Chelsea zaterdagmiddag in de vierde ronde met de schrik vrij gekomen tegen Plymouth Argyle FC. De Blues lieten het aankomen op een verlenging, waarin Marcos Alonso de winnende treffer wist te maken. De bezoekers uit Plymouth kregen diep in de tweede helft van die verlenging nog een buitenkans om er een penaltyserie uit te slepen, maar Ryan Hardie miste in de 118e minuut een strafschop: 2-1.