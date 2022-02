Virgil van Dijk met Liverpool verder in FA Cup

Liverpool trad aan met veel spelers die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor een basisplaats. Virgil van Dijk deed wel de hele wedstrijd mee. Voorin had Diogo Jota een basisplaats en de Portugees zette Liverpool in de 53e minuut op 1-0. Takumi Minamino maakte er halverwege de tweede helft 2-0 van en Harvey Elliott, die na lang blessureleed terugkeerde, maakte de derde voor Liverpool. Rubin Colwill deed nog iets terug namens Cardiff.

Liverpool kon niet beschikken over Sadio Mané en Mo Salah, die zondagavond de finale van de Afrika Cup spelen.

Chelsea zwijnt in FA Cup

In de FA Cup is Chelsea zaterdagmiddag in de vierde ronde met de schrik vrij gekomen tegen Plymouth Argyle FC. De Blues lieten het aankomen op een verlenging, waarin Marcos Alonso de winnende treffer wist te maken. De bezoekers uit Plymouth kregen diep in de tweede helft van die verlenging nog een buitenkans om er een penaltyserie uit te slepen, maar Ryan Hardie miste in de 118e minuut een strafschop: 2-1.

Chelsea had een verlenging nodig tegen Plymouth Argyle, en liet het daarin nog bijna aankomen op penalty’s. Ⓒ HH / ANP

Het bescheiden Plymouth Argyle, uitkomend op het derde professionele niveau in Engeland, ging vliegen van start op Stamford Bridge. Al in minuut 8 wist Gillesphey de ban te breken, zijn ploeg daarmee een droomstart bezorgend.

Chelsea stelde nog voor rust via Cesar Azpilicueta orde op zaken, maar kon na rust vervolgens geen potten meer breken. Na in een dubbele verlenging diep te moeten gaan kon de ploeg van Thomas Tüchl uiteindelijk dus opgelucht adem halen doordat Alonso de meubelen redde en Hardie het naliet zich onsterfelijk te maken. Oud-Ajacied Hakim Ziyech speelde het gehele duel namens zijn ploeg.

Manchester City verder

Manchester City kende geen problemen in het bekertoernooi. De koploper van de Premier League rekende in eigen stadion af met Fulham (4-1), dat op het tweede niveau van Engeland voetbalt.

Fabio Carvalho bracht Fulham nog wel op voorsprong. Maar Riyad Mahrez (2), Ilkay Gündogan en John Stones lieten de ploeg van trainer Pep Guardiola snel uitlopen.

Spurs bekert met invaller Bergwijn verder

Tottenham Hotspur ging ook door. De ploeg uit Londen rekende voor eigen publiek af met Brighton & Hove Albion (3-1). Harry Kane scoorde tweemaal voor de Spurs.

Steven Bergwijn mocht na 69 minuten invallen bij Tottenham Hotspur.

Joël Veltman viel na rust in bij Brighton. Hij kreeg een gele kaart.

Frank Lampard heeft alle reden tot lachen bij zijn debuut voor Everton. Ⓒ AFP

Everton

Everton schakelde zonder Donny van de Beek het bezoekende Brentford uit (4-1). Frank Lampard, de nieuwe trainer van Everton, zag Yerry Mina, Richarlison, Mason Holgate en Andros Townsend scoren.

Everton speelt dinsdag een competitiewedstrijd tegen Newcastle United. Van de Beek hoopt dan zijn debuut te maken voor de club uit Liverpool. Brentford speelde nog zonder Christian Eriksen.