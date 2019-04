’McGregor vocht met gebroken voet’

Desondanks stapte de Ierse UFC-vechter op 6 oktober de octagon in om het op te nemen tegen zijn Russische rivaal. Uiteindelijk verloor hij, omdat hij in de vierde ronde moest aftikken na een nekklem.

„Ik brak drie weken voor het gevecht mijn voet”, aldus McGregor in een reactie op een vraag van een fan die zich afvroeg waar de lichtvoetigheid van The Notorious was gebleven.

„Desondanks bleef ik naar voren lopen en hem opjagen. Bovendien deelde ik de laatste klappen uit.” McGregor doelt daarmee op de schermutselingen na afloop, waarbij leden van beide kampen met elkaar slaags raakten.

Bekijk ook: McGregor daagt Khabib uit in nieuwe Twitterrel

„Ik ben blij over hoe het gevecht is verlopen en de lessen die ik heb geleerd, met name over mijn manier van vechten en mijn voorbereiding.” De 30-jarige vechtersbaas uit Dublin concludeerde eerder al dat hij zich te defensief had opgesteld en zich in aanloop naar de partij te veel had gefocust op de sterke punten van zijn tegenstander in plaats van zijn eigen kwaliteiten.

McGregor kondigde ondanks aan dat hij zou stoppen, maar lijkt daar inmiddels alweer op terug te zijn gekomen. „De tijd zal alles duidelijk maken.” Het lijkt erop dat hij met zijn aankondiging vooral zijn onderhandelingspositie met de UFC sterker heeft willen maken. McGregor roept al jaren dat hij aandeelhouder wil worden. President Dana White hield tot dusver telkens de boot af.

Bekijk ook: Conor McGregor houdt het voor gezien

Khabib Nurmagomedov heeft Conor McGregor bij zijn nek te pakken. Ⓒ AFP